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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبء كبير.. عدلي القيعي ينتقد بطولة النخبة ويطالب بتأجيلها

صدى البلد

انتقد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، استحداث الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة جديدة هي بطولة النخبة مكونة من 4 أندية، والتي تعد كبديل لبطولة السوبر المصري بداية من النسخة المقبلة للبطولة.

وأكد القيعي في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة دائمًا يفاجئ الأندية بتعديلات كثيرة سواء في القيد من قائمة 25 أو 30 أو الإعارات وخلافه مشيرًا إلى أنه من الضروري الحديث مع الأندية والتأكيد على أن البداية من الموسم بعد المقبل لمنح الفرصة للأندية لتجهيز نفسها.

وأشار رئيس شركة كرة القدم بالنادي إلى أن هذا ينطبق على بطولة النخبة وذلك بإدخال تعديل على المسابقة، موضحًا أن الموسم المقبل سيكون عبئا كبيرا على الكرة المصرية فلا يجب إضافة مباريات إضافية عبر بطولة النخبة على أجندة مباريات الأندية لأنه ليس من مصلحة الكرة، مطالبًا بتأجيلها عامًا.

وأتم القيعي حديثه مؤكدًا أنه إذا رغب في هذا يجب إعلان لوائح الجوائز بالإضافة للائحة العقوبات لأي فريق ينسحب مشيرًا إلى أن البطولات غير مجزية لأن كل بطل يحصل على اللقب سيضيف أموالا إضافية أضعاف مضاعفة من خزينته لمكافأة لاعبيه.

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