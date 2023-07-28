8 شروط لحصول الأبناء على معاش الأب المتوفى| المستندات والأوراق المطلوبة

يسعى الكثير من الأبناء لإيجاد طريقة للحصول على معاش الأب المتوفى ، و معرفة والأوراق المطلوبة، وتيسيرا على أفراد الأسرة، حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد الحصول على معاش والده المتوفى.

زيادة المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

-طبقا للقانون ، تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.



- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.



- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.



- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

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إجراءات الحصول على معاش الأب المتوفى

1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

3- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

4- بيان معتمد بـ المعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

5- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

6 - إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.

7- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين .