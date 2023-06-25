صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق فروع بنك ناصر.. اليوم

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه من المقرر صرف معاشات شهر يوليو 2023 عن طريق فروع بنك ناصر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قرار تبكير موعد صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023.

تصدر موعد صرف معاشات يوليو محرك البحث جوجل، بعدما بدأ صرف معاشات شهر يوليو 2023 يوم الجمعة الماضي 23 يونيو عن طريق ماكينات الصرف الآلي وجميع منافذ فوري قبل إجازة عيد الأضحى 2023.

آخر زيادة في المعاشات

كانت آخر زيادة في المعاشات خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها بالفعل في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، لتصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي كالآتي:

-زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه

- زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه

-زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه

-زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه

-زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه

-زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه

إجازة عيد الأضحي المبارك

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو من يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو (يوم وقفة عرفة) وتستمر لمدة أسبوع كامل ينتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.

وأصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي.