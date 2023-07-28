رئيس برشلونة يعلن موقفه من صفقة مبابي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان ديرمان خلال الفترة المقبلة .

وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انتهاء عقده ورحيله مجانا في صيف 2024 .



وأكد لابورتا عدم قدرة برشلونة لتحمل الصفقة علي المستوي المالي وبالتأكيد مبابي لاعب مميز ولكت في الوقت الحالي وفي هذه اللحظة لا نستطيع التعاقد مع اللاعب .



وأوضح لابورتا: نعمل علي تحسين الفريق واستقطاب أفضل العناصر الممكنة ولكن قيمة هذه الصفقة لا يمكننا تحمله.



وبسؤاله عن انتقال مبابي المحتمل لنادي ريال مدريد أوضح رئيس برشلونة أنه لا يشعر بالقلق حيال ذلك.

وأردف لابورتا عن مبابي: علي الورق إنه لاعب غير عادي ويحدث فارقا في الملعب ويمثل عقده إذا كان في فريق ضدك ولكني أثق في قدراتي لاعبي برشلونة وأري أنهم الأفضل.

وأختتم لابورتا: الأولوية للفريق وليس لفرد لان الفريق يتمكون من 11 لاعبا إذا القلق بالنسبة لي حينما يكون فريق كامل أفضل مني كفريق ولكن الأن لدينا فريق أفضل من العام الماضي.