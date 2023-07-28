خالد الجندي: الله تعالى أرسل النبي لنشر الرحمة بين الناس.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ، هو الفصل ليس بالهزل ، فهو حبل الله المتين.

وأضاف خالد الجندي ، في خطبة الجمعة ، من مسجد الكويت بمحافظة الجيزة ، أن كل الخير في القرآن الكريم ، وكل الرحمة في كتاب الله ، فالله تعالى يقول ( وَنُنـزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) فهذا هو القرآن وتلك بركته ورحمته.

وذكر أن المولى تبارك وتعالى عندما يقول إ(ِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) فهو رسالة من الله تعالى ، أن ذلك الكتاب لا يمس وله منزلته التي نشر بها الرحمة على الخلائق.

وأكد أن آيات القرآن الكريم فيها بشرى من الله تعالى لنا برحمته ، ولذلك يقول الله في كتابه الكريم ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) فالله تعالى ما أرسل النبي إلا لنشر رسالة الرحمة ، ولذلك قال (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ).

وأضاف ، أن الله تعالى أراد الرحمة رسالة خالدة في كتابه ، فخاطب بها المسلمون والمؤمنون والمحسنون بها في كتاب الله العزيز.