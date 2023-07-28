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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب منتخب مصر يوضح شروط لعب المباريات قبل الغروب | خاص

طارق سليمان طبيب
طارق سليمان طبيب منتخب مصر

كشف طارق سليمان طبيب منتخب مصر ونادي الزمالك عن شروط لعب مباريات كرة القدم قبل غروب الشمس بعد قرارات مجلس الوزراء بلعب المواجهات المقبلة خلال شهر أغسطس في النهار للترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال طارق سليمان في تصريحات خاصة لصدى البلد : قرار ترشيد الإستهلاك في مصلحة المواطن ، وأيضا قرار لعب المباريات قبل غروب الشمس ليس جديد علي اللاعبين لان هناك مباريات كثير في أفريقيا تلعب قبل غروب الشمس ولا نعترض ولا جديد بالنسبة للاعبين .

وأوضح طبيب منتخب مصر : لا مانع من لعب المباريات قبل الغروب ولكن ليس قبل الساعة الخامسة وذلك خوفا من ضربات الشمس التي من الممكن أن تصيب اللاعبين في فترة الذروة وكذلك هناك أشعة ضارة في ذلك الوقت . 

وأكمل : من الممكن لعب المباريات ما بعد الساعة الخامسة وهو التوقيت المناسب للمباريات وللاعبين ويمكن تعويض الجزء المفقود من سوائل الجسم بزيادتها خلال فترة التسخين وبين الشوطين ومن الممكن أن يزيد عدد الـ “ الواتر بريك ” ليصبح اثنين لكل شوط بحيث يستعيد اللاعب جزء من السوائل المفقودة . 

وبسؤاله عن وجود حمل بدني إضافي علي اللاعبين قال طارق سليمان : لا يوجد حمل بدني إضافي فقط يجب علي اللاعبين فهم ثقافة السوائل والإكثار منها قبل المباراة واثناء المباراة لتعويض الجزء المفقود .

ترشيد إستهلاك الكهرباء في كرة القدم

يأتي ذلك بعد تأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى كافة الهيئات الرياضية والشبابية منها الأندية المختلفة والاستادات والصالات الرياضية وغيرها من أجل العمل على توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويعقد وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة مباحثات مع إتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية لبحث إمكانية ترشيد الإستهلاك يأتي ذلك قبل مباراتين فقط علي نهاية موسم كرة القدم في مصر . 

حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الداخلية يوم الأحد فى بطولة كأس مصر والفائز منهما سيوجه فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس  فى دور الثمانية علي ان يتم تحديد موعد باقي المباريات في وقت لاحق .

طارق سليمان ترشيد استهلاك الكهرباء المباريات وزير الشباب والرياضة الأهلى

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