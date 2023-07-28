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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على إثيوبي بتهمة الترويج للمخدرات

السعودية - علم
السعودية - علم

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وبحسب سبق السعودية؛ فقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما اهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الإمفيتامين الجهات الامنية المديرية العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة امفيتامين ترويج المخدرات

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