السعودية.. القبض على إثيوبي بتهمة الترويج للمخدرات

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وبحسب سبق السعودية؛ فقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما اهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.