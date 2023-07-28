الدقهلية .. مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 317 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية عدة حملات تفتيشية على 331 منشأة تبين أن 59 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تمكنت الحملات من تحرير 212 محضرا و سحب 26 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2559 كيلو من أغذية متنوعة و 320 عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتورشريف مكين وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

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