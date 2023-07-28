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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرب من نيلها..احتفال نويل روبنسون في مصر يجذب أنظار البلوجرز بعد مغادرته

نويل روبنسون
نويل روبنسون

قضى البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون رحلة قصيرة في مصر زار خلالها عدة مدن منها الأقصر وأسوان والقاهرة وغيرهم قبل أن يغادر بحفل وداع وصورة سيلفي جذبا أنظار البلوجرز الأجانب من مختلف الجنسيات الى معالم مصر الأثرية والسياحية.

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وشهدت زيارة نويل روبنسون إلى مصر مواقف طريفة في شوارع القاهرة رقص فيها رقصته الشهيرة مستخدما خدعة وشعر كثيف ليشيد بعدها باستقبال المصريين له في الشوارع ويمدح معالم مصر الحضارية مثل المدن السياحية الجديدة والساحلية التي صور فيها فيديوهات كان آخرها مدينة بورسعيد في مقطع جذب الاف الاعجابات حول العالم.

ولم يخف روبنسون مدى حبه لمصر خلال لقائه الخاص في قناة سي بي سي المصرية مع الإعلامية منى الشاذلي الذي عبر فيه عن مدى روعة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر.


زيارة نويل روبنسون إلى مصر

جاء نويل روبنسون مصر في شهر يونيو الفائت بدعوى من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدايةً من وجوده على متن الطائرة تصدرت فيديوهاته على الطائرة مواقع التواصل الإجتماعي وحتى لحظة وصوله الأراضي المصرية، لفت روبنسون الأنظار في الشارع المصري بسبب استعراضه لحركات الرقص في الشارع والطلب من المارة مشاركته، بالإضافة لقيامه بتوثيق زيارته للمعالم السياحية التي زارها والتقاط صور وفيديوهات تذكارية على طريقته الخاصة.

بدأ روبنسون الرقص وهو بعمر السادسة عشر من عمره، وبدأت شهرته بفيديوهاته على التيك توك بقصة شعره الغريبة ورقصاته على إيقاع الأغنية الأمريكية "Baby come down"، تخطى الآن متابعي روبنسون ال30 مليون من مختلف الأعمار والجنسيات بصفحته على منصة التيك توك.

نويل روبنسون مصر الأقصر صورة سيلفي

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