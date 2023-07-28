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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية .. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إن العمل في دار الإفتاء المصرية تشارك فيه المرأة بفاعلية مع منحها الفرص وفقًا لكفاءتها العلمية والعملية.
واضافت عبر الفيسبوك : ولا شك أن المؤهلات للقيام بالمهام الإفتائية والشروط العلمية لا حرج في قيامهن بذلك، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أمهات المؤمنين: السيدة عائشة، والسيدة حفصة والسيدة أمُّ سلمة رضي الله عنهنَّ.

وقد كانت الفتوى تخرج بتوقيع الفقيهة الحنفية فاطمة وأبيها علاء الدين السمرقندي الحنفي، وزوجها الإمام الكاساني الحنفي (ثلاثتهم).

المساواة بين الرجل والمرأة

أجمع المسلمون أن المرأة والرجل سواء في التكليف أمام الله، في الثواب والعقاب، وذلك لأنهم آمنوا بكلام ربهم، حيث قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» وقد أكد النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- على ذلك المعنى حيث أوصى بالنساء فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا » وفي بيان المساواة بينهما في أصل العبودية والتكاليف الشرعية قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن النساء شقائق الرجال».
 

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة».


المرأة مكافأة للرجل في الجنة

لا يقبل إنجاب الإناث إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة ودين الإسلام، والعرب على الرغم من كونهم أهل حضارة إلا أنهم في هذه النقطة كانوا يرفضون إنجاب الإناث وكانوا يعتبرونها نظير شؤم وتعيش عالة عليهم، ويقول الله تعالى عن هذا في كتابه العزيز "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ".

والمرأة خلقها الله وكرمها ورفع من شأنها وقدرها، منوها الى أن الأنثى لها مكانة كبيرة في الإسلام ولولا مكانة المرأة وعظمها لما كرم الله أهل الجنة بأن تكون المرأة هي المكافأة لهم في الجنة، الحور العين لهم.

دار الإفتاء تنظيم عمل المرأة ليلا حكم عمل المرأة

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