محمد مناع: ابني شمس أول من فكرت به بعد إصابتي بالسرطان

‏قال الدكتور محمد مناع باحث ما بعد الدكتوراه بقسم الميكروبيولوجي بجامعة بوسان الوطنية، انه عندما اكتشف إصابته بمرض السرطان كان المرض في المرحلة الرابعة والبداية كانت ارتفاع في درجة الحرارة غير مبررة وبعد التحاليل اكتشفوا اصابته بمرض السرطان.



‏وتابع خلال لقاء له في برنامج لوغاريتم"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن السرطان كان موجود بالصدر والبطن والطحال وغشاء الرئة وفي النخاع العظمي، مؤكدا أن الصدمة الأولى كانت صعبة ولكن بعد ذلك ربنا يقوم بتسهيل الأمور.

مرض السرطان



‏وأضاف انه متزوج من امرأة من فنزويلا وهم يعتبروا أجانب متواجدون في كوريا لذلك أول شيء فكر فيه وطلبه من الله أن يشفيه بسبب ابنه شمس الذي كان عمره عامين فقط.