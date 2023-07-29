أسماء جلال تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اسماء جلال، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.



وظهرت أسماء جلال عبر خاصية “الإستوري”، من داخل السياره واضعة مكياج جذاب علي وجهها، تاركة خصلاتشعرها منسدلة علي اكتافها.



أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهوالأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما.



وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة،ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”.