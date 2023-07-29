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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير "روس أوبورون إكسبورت" لـ RT: مصر حصلت على أفضل أسلحة لدينا

صدى البلد

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، حصول الجيش المصري على أفضل الأسلحة الروسية على الإطلاق.

وعن التعاون مع مصر، قال ميخييف في تصريحات “لـRT” إن المستوى عال جدا، ويتطور بوتائر متسارعة ويوجد برامج تعاون موثقة في الاتفاقيات الحكومية الروسية المصرية، وبالتالي يوجد جدول عمل، وأستطيع أن أؤكد أن مصر قد اقتنت من روسيا المعدات الأحدث.

وأكمل: "نعمل اليوم بشكل مكثف على إنشاء مراكز التخديم، حيث مصر قد حصلت بالفعل على أفضل ما لدينا، وفي حال رغبت القاهرة فسنواصل التعاون معها في مجال المقاتلات والمروحيات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمراكز الفنية".

وأشار إلى أن مستوى تأهيل الكوادر المصرية عال جدا، وهم جاهزون مهنيا، سواء في مجال استخدام المعدات أو من الناحية الهندسية والفنية، ولذلك نأمل بآفاق واعدة للعمل مع مصر.

مجموعة متنوعة وفريدة من الأسلحة الروسية

وسبق أن حصلت مصر على مجموعة متنوعة وفريدة من الأسلحة الروسية التي تضمنت مقاتلات "ميج - 29"، ومروحيات "كا - 52" الملقبة بـ"التمساح"، ومنظومات الدفاع الجوي "تور إم 2" و"بوك إم 2"، إضافة إلى الحصول على مروحيات "مي-24"، وزورق الصواريخ الروسي "أر–32".

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