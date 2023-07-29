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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

سيدة تثير الجدل بفقدان
سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها

أثارت سيدة الجدل غبر نشر العديد من صورها عبر السوشيال ميديا وفقدانها لأكثر من نصف وزنها .

قامت جينيفر براون ، 41 عامًا ، بفقدان  24 كيلوجرامًا ومن وزنها بعدما اكتشفت خلال فترة حملها إصابتها بسكري الحمل ، أدركت أنها بحاجة إلى إجراء تغيير جذري.

ووفقا لموقع اكسبريس مع ذلك ، فإن التحرر من وجبات الغداء التي تقوم على تناول الوجبات السريعة  ووجبات العشاء الممتعة المكونة من ثلاثة أطباق كان يمثل تحديًا.

ارتفاع مستويات السكر 

لم يكن الأمر كذلك حتى كشف الفحص الصحي عن ارتفاع مستويات السكر وأخذت جينيفر الأمور على عاتقها ، وبدأت في الاحتفاظ بمذكرات طعام وأدخلت تغييرات كبيرة على نظامها الغذائي. لقد توقفت عن تناول المشروبات الغازية ، مما أدى إلى فقدان الوزن  
ومع ذلك ، أكدت جينيفر أن صحتها الجديدة ورفاهيتها أهم بكثير من مظهرها وأكدت أن صحتها أفضل الآن وأنها  تسمح  لنفسها بالمذاق الحلو من حين لآخر أما عن خطتها لأنقاص الوزن

الإفطار بعد النظام الغذائي


- مشروب البروتين ومشروب قبل التمرين
- غداء - عشاء سلطة التونة
- قطع لحم  مشوي وطبق من الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط
وجبات خفيفة - التفاح وزبدة الفول السوداني

السوشيال ميديا سكري الحمل الوجبات السريعة ارتفاع مستويات السكر

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