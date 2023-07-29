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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من 25 لـ 175 جنيها.. ننشر قائمة أسعار خدمات الأحوال المدنية

اسعار الخدمات
اسعار الخدمات

حصل موقع صدي البلد الأخباري علي قائمة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والتي تتراوح أسعارها من 25 جنيه لـ 175 جنيه .

وكان قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قد خصص ٥ خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الإستفسارات ، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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الاحوال المدنية أسعار الخدمات الخدمات الجماهيرية الداخلية قطاع الأحوال المدنية

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