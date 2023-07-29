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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترعة تخطف روح تلميذ في سوهاج| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي تلميذ بالابتدائي مصرعه غرقاً بترعة مواجهة لمنزل أسرته، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي بطما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق تلميذ بترعة مجاورة لمنزل أسرته دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو "احمد ع.ح.م- 10 سنوات- تلميذ- ويقيم دائرة المركز"، وأفادا كلاً من:" والدته المدعوة رشا ر.م.ع- 34 سنة- ربة منزل- وجده المدعو حسن م.ش.أ- 69 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، بأنه أثناء استحمام الطفل المذكور بالترعة المواجهة لمنزل أسرته؛ غرق بها لعدم اجادته السباحة، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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