خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بمنشور جديد.. شاهد

آثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور، جدلاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "عجبني اوي تعليقات الاهلاوية علي قلة جمهور الزمالك في المباراة والتريقة علي الشعبية رغم أنهم نقلوا مبارياتهم من استاد السلام عشان المشوار مش سهل وعربيات تنقل الجمهور الإسكندرية عشان المشوار داخل مصر لكن مدينة الطائف قريبة".

ويلتقى الزمالك مع فريق الشباب السعودي يوم31 يوليو الجاري علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب فريق الزمالك ضمن مجموعة قوية، تضم معه كلا من: الاتحاد المنستيري التونسي، وفريق النصر السعودي، وفريق الشباب السعودي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.