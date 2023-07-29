في عهد السيسي.. الثروة الحيوانية: أقمنا المشروع القومي للبتلو ورفعنا كفاءة مراكز تجميد الألبان

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٤ ويشهد قطاع الثروة الحيوانية والداجنة تطور وأزدهار غير مسبوق من أجل التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزدياد السكاني الكبير الذي لا يضاهية الزيادة في تعداد روؤس الماشية والثروة الحيوانية، ولذلك جاء التفكير ألزاما في وسائل للاستفادة من رؤوس الحيوانات والماشية المتواجدة وتنمية ورفع معدلات أداء هذه الحيوانات وهذا يتبلور في العديد من المشروعات القومية.

رفع كفاءة مراكز تجميد الألبان

وأضاف سليمان خلال لقائه ببرنامج" صباحنا مصري"، المذاع على فضائية" المصرية"، أن هناك مشروعات تم إقامتها منها، القومي للبتلو، والمشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي في رفع كفاءة مراكز تجميد الألبان، المشروع القومي في عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوحة إلى نظام التربية المغلقة.

الرأس الواحدة تعطي ٣٠ كجم من اللحمة والماشية تنتج أكثر من 200 ك

وأوضح، انه حتي قبل عام ٢٠١٧ كان يتم ذبح العجول في أوزان اقل من ١٠٠ ك جرام فتكون نسبة التصافي منخفضة، فالرأس الواحدة تعطي ٣٠ كجم من اللحمة، ولكن بربط وقواعد وقرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح الحيوانات في مثل هذا العمر، وتسمينه إلى ٤٠٠ كجم على الأقل، وهذا يعطي الآن ما يزيد عن ٢٠٠ كجم من اللحوم بدلا من ١٠٠ كجم، مما منع إهدار الثروة الحيوانية والحفاظ على الثروات الحيوانية.