تم استدعاء فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 10 سنوات كشاهدين في قضية جنائية ضد والدتهما بعد أن اتهمت مرارًا "بتشويه سمعة" الجيش الروسي.

أفادت وكالة سوتا الروسية للأنباء، أن ليديا برودوفسكايا وطفليها استدعوا من قبل محققين في منطقة أرخانجيلسك بشمال روسيا للإدلاء بشهادتهم في القضية.

واجهت السيدة الروسية في السابق تهما إدارية بشأن مزاعم مماثلة بعد نشر منشورات مناهضة للحرب على منصة التواصل الاجتماعي الروسية فكونتاكتي في سبتمبر 2022.

يعتبر تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم تبنيه بعد أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022. ويستخدم القانون بانتظام ضد منتقدي الكرملين.