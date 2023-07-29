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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للجودو يتوج بكأس أفريقيا للناشئين بـ15 ميدالية متنوعة

صدى البلد

توج المنتخب الوطني للجودو بكأس البطولة الأفريقية للناشئين، المقامة حاليا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحصد منتخبنا الوطني المركز الأول في البطولة بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات.


وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

الميداليات الذهبية:
ياسين صبرة 55 كجم – عمار أبو هاشم 73 كجم – أحمد طلبة 81 كجم – مصطفى الرملي – 90 كجم – أروى عاشور 44 كجم – ندى فايز 52 كجم – رقية يوسف 57 كجم – جنى إبراهيم 70 كجم.

 

الميداليات الفضية:
علي مؤمن 50 كجم – يوسف الكسار 66 كجم.

الميداليات البرونزية:
محمد رمضان 60 كجم – عمر رفاعي +90 كجم – فاطمة محمد 48 كجم – سجدة غنيم 63 كجم – مريم حسن +70 كجم.

وشهدت بطولة أفريقيا للناشئين مشاركة 18 منتخبا بإجمالي 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة، ويترأس بعثة منتخب مصر الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان منتخب الجودو للشباب قد حصد أيضا لقب البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مدغشقر بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

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