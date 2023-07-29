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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: لا انقطاع للتيار الكهربائي مجددا في هذا الموعد

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة.

 

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وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  إنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي بعد منتصف سبتمبر  بعد انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة ".

 

وتابع نادر سعد :" انفقنا على قطاع الكهرباء حوالي 355 مليار جنيه، وهذا الأمر مكنا من تواجد شبكة كهربائية قوية ".

 

وأكمل نادر سعد: "لولا مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية كان سيكون لدينا عجز في الطاقة الكهربائية  والمشروعات القومية أحدثت نقلة في قطاع الكهرباء ".


ولفت نادر سعد: "الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط ومصر انتقلت من دولة تعاني من شح كهرباء إلى دولة لا يوجد بها تخفيف أحمال".

 

وتابع نادر سعد :" سيكون هناك خطة للاستعداد لفصل الصيف العام المقبل في شهري يوليو وأغسطس وسوف نضع خطة للتعامل مع السيناريو الأسوأ ".

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