الحكومة: لا انقطاع للتيار الكهربائي مجددا في هذا الموعد

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة.



وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي بعد منتصف سبتمبر بعد انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة ".

وتابع نادر سعد :" انفقنا على قطاع الكهرباء حوالي 355 مليار جنيه، وهذا الأمر مكنا من تواجد شبكة كهربائية قوية ".

وأكمل نادر سعد: "لولا مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية كان سيكون لدينا عجز في الطاقة الكهربائية والمشروعات القومية أحدثت نقلة في قطاع الكهرباء ".



ولفت نادر سعد: "الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط ومصر انتقلت من دولة تعاني من شح كهرباء إلى دولة لا يوجد بها تخفيف أحمال".

وتابع نادر سعد :" سيكون هناك خطة للاستعداد لفصل الصيف العام المقبل في شهري يوليو وأغسطس وسوف نضع خطة للتعامل مع السيناريو الأسوأ ".