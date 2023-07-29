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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

كهربا
كهربا

شارك محمود كهربا جمهوره صورة جديدة بعد أنباء إيقافه 6 أشهر حال عدم تسديد الغرامة للزمالك.

و ظهر كهربا بصورة له من تدريبات الأهلي متجاهلا المشكلة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اجتماع للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "search فيفا" سيتم من خلاله مناقشة قضية محمود عبدالمنعم كهربا، للتأكيد على دفع الغرامة من عدمه، وسيتم الاتصال بمحامي اللاعب لحسم الملف.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حال عدم تسديد محمود كهربا سيتم ايقافه لمدة 6 أشهر، والزمالك أرسل إلى الفيفا رقم حساب بنكي لا يخص اتحاد الكرة أو الرابطة، وهو أمر غريب جدًا".


وأضاف: "غرامة كهربا 2 مليون و 384 ألف دولار، وكهربا سوف يسدد الغرامة يوم 1 أو 2 أغسطس الموافق الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، وسيتم إبلاغ لجنة الانضباط بالفيفا بالتسديد، لإسدال الستار على واحدة من أقوى الصدامات بين الأهلي والزمالك".

وواصل: "أموال كهربا، سوف تُساهم في إغلاق قضايا الزمالك الخاصة بشيكابالا وأشيمبونج، وستنتعش خزينة النادي من أجل العمل على ضم صفقات جديدة خلال الصيف الجاري، وهناك لاعبين تم الحديث معهم لكن الصفقات توقفت بسبب الجانب المالي".

وزاد: "إدارة الزمالك تحدثت مع فاركو بشأن محمود حمادة وتم الاتفاق معهم على ضم اللاعب، لكن المفاوضات توقفت فجأة وهو ما أغضب إدارة فاركو".

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