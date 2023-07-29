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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يوجه رسالة مؤثرة لـ حارس الأهلي بعد رحيله إلى زد

صدى البلد

وجه محمود كهربا رسالة إلى اللاعب علي لطفي، حارس مرمى الأهلي بعد تعاقده مع نادي زد  لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وكتب كهربا : هتوحشني يا أخويا يا عشرة العمر وربنا يكرمك ويديك علي قد نيتك الطيبة يا نضيف. 

أنهى مسئولو نادي زد التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى الأهلي على سبيل البيع النهائي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

و علي الجانب الآخر أنهى مسؤولو نادي زد الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، التعاقد مع الصفقة الرابعة من صفوف النادي الأهلي.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى سعد ميسي ينتقل الي نادي زد لمدة 4 سنوات ، مع وضع بند أحقية الأهلي في شراء اللاعب".

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء الأحد، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.

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