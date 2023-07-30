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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن حفل لـ أم كلثوم بالساقية.. الخميس

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب هندسة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية عن حفلة العرائس لكوكب الشرق أم كلثوم يوم الخميس المقبل، في واحدة من أقوى الحفلات بساقية الصاوي.

كنا أعلنت اللجنة الفنية، الحجز يومي الأحد والاثنين القادمين فقط أو حتي اكتمال العدد بإدارة رعاية الشباب بصورة علي أن تكون سعر التذكرة 50 جنيها.

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كليات جامعة القاهرة تعقد 3 مؤتمرات| رؤية لتطوير منظومة التعليم العربي.. سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى الطب.. حلول لمشكلات صناعة الدواء

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دورات تدريبية صيفية بجامعة القاهرة لتعليم الأطفال أساسيات الذكاء الاصطناعي

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إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كلية طب أسنان 2023

جامعة القاهرة

أطلقت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، دورات تدريبية صيفيه للأطفال من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين من سن 5-15 عاما، لتعليمهم أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل إكسابهم المعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة إبداعهم في الاختراعات والابتكار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورات التدريبية التي أطلقتها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للأطفال تتضمن مجالات تصميم الألعاب، ولغة البايثون، والواقع الافتراضي، ودورة سكراتش، مؤكدًا أن دورات الذكاء الاصطناعي للأطفال من أهم الأدوات التعليمية التي تساعدهم على تنمية العديد من المهارات الحيوية التي يحتاجون إليها في حياتهم لتمكين أنفسهم من الوظائف المستقبلية، وتعلمهم مهارات الحلول الإبداعية للمشكلات وتطوير مخيلتهم، وابتكار أفكار جادة تخدم المجتمع.

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