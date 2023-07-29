محمد الباز: اللجان الإلكترونية تتلاعب بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

قال الإعلامي محمد الباز، إن اللجان الإلكترونية تلاعبت بخبر تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار، وزعمت أن الجيش سيكون للفقراء فقط.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وزارتي الخارجية والهجرة جاءت لهم طلبات كثيرة من المصريين بالخارج حول رغبتهم في تسوية موقفهم من التجنيد، واستجابة لطلباتهم حيث أعلنت وزارة الخارجية عن مبادرة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين العاملين بالخارج مقابل رسوم 5000 دولار أو يورو.

المبادرة هدفها حل أزمة المصريين



وعلق "الباز": " مصر هنا مش بتبيع حاجة، والمبادرة للمصريين العاملين بالخارج فقط، والجيش المصري له وضعه، والجميع يعلم أن هناك مساواة في التعامل بين الفقراء والأغنياء من حيث الموقف من التجنيد، لكن في ناس كل همها مفيش دولار واحد يدخل البلد، والمسألة دي متورط فيها أجهزة وجماعات ودول أيضًا".

ولفت إلى أن المبادرة المطروحة هدفها التسهيل على المصريين العاملين بالخارج، لأن بعض هؤلاء لا يمكنه استخراج جواز سفر جديد بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية، وبذلك فإن المبادرة جاءت للتسهيل على المصريين وحل أزمة يواجهوها.