مسنة أمريكية.. وفاة أشهر سارقة بنوك قبل محاكمتها

تسببت وفاة أشهر مسنة عرفت بسرقتها للبنوك في عدم مثولها أمام المحكمة بعد سرقتها الأخيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت بوني جوتش ترهب البنوك في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة منذ عقود، وقد قضت وقتًا في السجن، ولكن عندما كان من المقرر مثولها أمام المحكمة في إدانتها الثالثة ، لم تحضر.

اتضح فيما بعد أن ذلك كان بسبب وفاتها في وقت ما بين إلقاء القبض عليها ويوم المحكمة الجديد.

وفاة اشهر سارقة بنوك مسنة قبل محاكمتها

فيما ذكرت صحيفة ريفرفرونت تايمز الإخبارية المحلية أنها فوتت على السلطات توجيه الاتهام لها يوم الاثنين (24 يوليو) لسرقة بنك اتهمت بارتكابها في أبريل بالقرب من مدينة كانساس سيتي.

وفقًا لقائد شرطة بليزانت هيل ، تومي رايت ، ذهب الضباط إلى منزل جوتش لإصدار مذكرة توقيف صدرت بسبب عدم المثول أمام المحكمة، ولكن عندما طرقت الشرطة الباب، وجدوه مفتوحا.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أدرك الضباط ما حدث حيث وجدوا أنها متوفاة في غرفة النوم الخلفية.