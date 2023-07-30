عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسنة أمريكية.. وفاة أشهر سارقة بنوك قبل محاكمتها

وفاة اشهر سارقة
وفاة اشهر سارقة بنوك مسنة قبل محاكمتها

تسببت وفاة أشهر مسنة عرفت بسرقتها للبنوك في عدم مثولها أمام المحكمة بعد سرقتها الأخيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت بوني جوتش ترهب البنوك في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة منذ عقود، وقد قضت وقتًا في السجن، ولكن عندما كان من المقرر مثولها أمام المحكمة في إدانتها الثالثة ، لم تحضر.

اتضح فيما بعد أن ذلك كان بسبب وفاتها في وقت ما بين إلقاء القبض عليها ويوم المحكمة الجديد. 

 وفاة اشهر سارقة بنوك مسنة قبل محاكمتها 

فيما ذكرت صحيفة ريفرفرونت تايمز الإخبارية المحلية أنها فوتت على السلطات توجيه الاتهام لها يوم الاثنين (24 يوليو) لسرقة بنك اتهمت بارتكابها في أبريل بالقرب من مدينة كانساس سيتي. 

وفقًا لقائد شرطة بليزانت هيل ، تومي رايت ، ذهب الضباط إلى منزل جوتش لإصدار مذكرة توقيف صدرت بسبب عدم المثول أمام المحكمة، ولكن عندما طرقت الشرطة الباب، وجدوه مفتوحا.

 لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أدرك الضباط ما حدث حيث وجدوا أنها متوفاة في غرفة النوم الخلفية.

سرقة بنوك مسنة وفاة اشهر سارقة بنوك البنوك الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

موضوعات متعلقة

لو فرحك في الصيف.. حيل تتصدر السوشيال ميديا لاختيار فستان زفاف مثالي

صوته في القرآن أذهل الملايين.. ديبيروف مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

من فيسبوك للمأذون.. الخاطبة الإلكترونية أحدث طريقة للزواج

يارتني ما عرفته.. مُسنة بريطانية تندم على زواجها من شاب مصري|ما القصة؟

شاهد | لحظة تحطم طائرة إطفاء بحرائق اليونان

Big Show.. مطعم شهير سر قوة أسطورة المصارعة الحرة.. ما القصة؟

مشهد يحبس الأنفاس لغطاسة تسبح بكهف ضيق يكاد يتسع لجسدها | شاهد

ما هي أكثر البقاع المشمسة على وجه الأرض| لن تتوقع شكلها

ترشيحاتنا

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. 21 كلمة تحقق لك المعجزات

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

رسميًا.. ننشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

سعر الدولار في البنوك اليوم 30-7-2023

التوبة النصوح.. الإفتاء توضح شروطها و11 حقيقة يغفل عنها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ