عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

شمس البارودي
شمس البارودي

توفي منذ قليل عبدالله نجل الفنان حسن يوسف غرقا فى إحدى القرى الساحلية بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين. 

وفى لقاء نادر لشمس البارودي تحدثت فيه عن نجلها عبدالله والذى لم يظهر فى الميديا من قبل، وحرصت شمس خلال هذا اللقاء على توجيه رسالة إلى عبدالله تشمل الكثير من التعليمات الدينية والإسلامية وأهمها تأدية الأمانة وعدم الكذب وفعل الخير بدون أى شروط، بالإضافة إلى عدم الاهتمام للمادة ويتخذها كوسيلة لتحقيق الأهداف السابقة.

 

 

شمس البارودي تتحدث عن ابنها 

وكشفت شمس البارودي في لقاء نادر عن دراسة ابنها، وقالت ان عبد الله درس في البداية طيران بأوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.


وحكت شمس البارودي زوجة حسن يوسف عن سر عن طريقة تعاملها مع أبنائها في لقاء سابق وقالت: “لم أستعن طوال حياتي بمساعدات معي في المنزل لرعاية أبنائي أثناء عملي، بل كنت أتركهم مع أمي أو أخت من أخواتي لأكون مطمئنة عليهم”.

 

أولاد حسن يوسف 

رزق حسن يوسف بأربعة أولا هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.


وكان قد كشف الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا:" سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".

وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم": "من يلقي بنفسه من بلكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة ".

وأضاف حسن يوسف: "سعاد حسني لم  يكن حولها أي نقطة دم  وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك ".

 

وتابع حسن يوسف: "قبل وفاة سعاد يوسف كنت في زيارة لابني في لندن وزوجتي كانت ترغب في لقاء سعاد حسني كي تقنعها بالعودة إلى مصر ".

 

واكمل حسن يوسف: "سعاد حسني لما عرفت إننا متواجدين في لندن اختفت ومكناش عارفين نوصلها ".

 

وعن عودة شمس البارودي للتمثيل قال حسن يوسف: "هذا الحديث غير صحيح، والحقيقية هي أن ابني عمر يحضر لفيلم تسجيلي يوثق فيه حياتنا الشخصية".

 

 

نجل الفنان حسن يوسف شمس البارودي وفاة نجل حسن يوسف وفاة عبدالله نجل حسن يوسف وفاة عبدالله حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

توفي غرقا.. شمس البارودي تكشف عن سبب تواجد ابنها في أوكرانيا وبيروت

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بكاء صلاح عبد الله ومرض عبد الله مشرف.. مشاهد من افتتاح مهرجان القومي للمسرح

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

ادعوا له بالشفاء.. شقيقة عمرو محمد علي تكشف تفاصيل حالته الصحية

بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية .. يحيى خليل يقدم حفلا بولاية ميتشجن الأمريكية

نانسي عجرم تعقد جلسات عمل في مصر من أجل ألبومها القادم

ترشيحاتنا

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

14 درجة كاملة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بعد أيام من الموجة الحارقة

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

بوتين: الشركات الروسية ستحقق أرباحًا أكبر بفضل الانسحاب من اتفاق الحبوب‎

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ