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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

أسرة حسن يوسف
أسرة حسن يوسف

توفي فجر اليوم عبدالله ابن الفنان حسن يوسف غرقا فى إحدى القرى الساحلية أثناء قضائه لإجازة قصيرة هناك، وتم نقل جثمانه لمستشفى العلمين.

وفور إعلان الخبر تداول الكثيرين مجموعة من الصور الخاصة لأسرة حسن يوسف فى مناسبات اجتماعية مختلفة، وظهرت أسرة حسن يوسف فى الصور فى جو مليىء بالفرحة، وذلك قبل غرق أحد أبناءه، وعلق الكثيرين بالدعاء لحسن يوسف وشمس البارودي بالصبر على هذا الابتلاء.

 

 

شمس البارودي تتحدث عن ابنها 

وكشفت شمس البارودي في لقاء نادر عن دراسة ابنها، وقالت ان عبد الله درس في البداية طيران بأوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.


وحكت شمس البارودي زوجة حسن يوسف عن سر عن طريقة تعاملها مع أبنائها في لقاء سابق وقالت: “لم أستعن طوال حياتي بمساعدات معي في المنزل لرعاية أبنائي أثناء عملي، بل كنت أتركهم مع أمي أو أخت من أخواتي لأكون مطمئنة عليهم”.

أولاد حسن يوسف 

رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.


وكان قد كشف الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا:" سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".

وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم": "من يلقي بنفسه من بلكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة ".

وأضاف حسن يوسف: "سعاد حسني لم  يكن حولها أي نقطة دم  وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك ".

وتابع حسن يوسف: "قبل وفاة سعاد يوسف كنت في زيارة لابني في لندن وزوجتي كانت ترغب في لقاء سعاد حسني كي تقنعها بالعودة إلى مصر ".

 

واكمل حسن يوسف: "سعاد حسني لما عرفت إننا متواجدين في لندن اختفت ومكناش عارفين نوصلها ".

 

وعن عودة شمس البارودي للتمثيل قال حسن يوسف: "هذا الحديث غير صحيح، والحقيقية هي أن ابني عمر يحضر لفيلم تسجيلي يوثق فيه حياتنا الشخصية".

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