وكيل الأزهر : القراءة مفتاح العلم ولاتستكثروا وقتاً تقضونه في تصفح كتاب.. صور

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن نهضة الأمة تكون بالقراءة الواعية، وقد أدرك الأزهر الشريف هذه المهمة وفتح الأبواب امام طلاب العلم

وأضاف وكيل الأزهر، في احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، ان الأزهر يخرج من قاعاته علماء مثقولون بكفاية العلم، يمدون العالم الإسلامي بصحيح الدين.

وأشار إلى أن القراءة تضيف للانسان حماية من مشاكل الحياة، فهي مفتاح العلم وغذاء الروح وسبيل بناء العقل.

ونصح وكيل الأزهر، الا يستكثر احد منا وقتا قضاه في القراءة، فكتابا نقرأه يسمو بالروح ويعزز المعرفة ويزيد الأخلاق والقيم.