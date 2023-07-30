للتيسير على المنتفعين|«الإصلاح الزراعي» ينتهي من اعتماد 5 عقود نهائية و40 تقنين أوضاع

عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جلسة توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقارى ومسئولي الشئون القانونيه وأصحاب العقود، حيث تم اعتماد عدد 5 عقود نهائية وتسليمها لاصحابها، فصلا عن اعتماد عدد 40 عقد تقنين وضع يد، وذلك بعد المراجعات الفنية والقانونية والماليه.

وأشار إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من مراجعه بيان حصر جميع قضايا التعويضات التى تم صرفها والمتداولة من خلال مكتب تنفيذ أحكام التعويضات.

ووفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي اطار تنفيذا توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، بضرورة المرور والتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشروعاتها والجمعيات التابعة لها في المحافظات، والتيسير على المزارعين، تم تشكيل عدد من اللجان لتفقد كافة الاعمال بالمحافظات المختلفة.

واشار التقرير إلى ان لجنة من الهيئة، تفقدت اعمال منطقة الاصلاح الرزاعي بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة اعمال صرف الاسمدة على المنتفعين واعمال المديرية والمناطق التابعة لها، فضلا عن المرور على جمعيتي حلوان وكفر العلو التابعتين لمنطقه العياط، فضلا عن جمعيتي المنصورية وذات الكوم التابعين لمنطقه إمبابة، وتم لقاء عدد من المنتفعين، وبحث مشاكلهم، وتم حسم عدد من المشاكل على الفور، والتأكيد على ضرورة التيسير على المنتفعين.

وفي محافظة البحيرة تم عقد اجتماعين بمنطقتي الدلنجات وابوالمطامير مع مديري الجمعيات لمناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية وتحصيل الديون المستحقة على المنتفعين وصرف مستلزمات الإنتاج والمخصبات الحيوية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لمحصول القمح في الموسم الجديد، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما تم المرور ايضا على منطقتي الخزان ودمنهور، وتم حسم عدد من المشكلات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وملفات التقنين للاراضي الزراعيه الايجار والاحكار، مع مديري الجمعيات.

واوضح التقرير انه تم ايضا المرور علي جمعيات منطقه الإصلاح الزراعي بأرمنت بمحافظة الاقصر لمتابعه اعمال صرف الاسمده وكذا التنبيه بسرعه تطهير المساقي ومتابعه عمليات الري الزراعات لمواجهة الموجه الحاره التي تمر بها البلاد وري جميع الزراعات وعمل محطات الري بكفاءة عاليه وإخطار المديريه في حاله وجود أي مشكله للعمل علي حلها في حينه حرصا علي المحاصيل الصيفيه وبالأخص محصول القصب وكذا متابعه تحصيل القيمه الإيجارية ومستحقات الهيئة، لافتا الى انه تم ايضا تنفيذ عمليات ازالة تعديات بجمعية أصلان للإصلاح الزراعي، التابعة بمنطقه طامية بالفيوم.

وتابع، انه تم المرور ايضا من خلال لجنه من الهيئة، على مناطق: أجا، المنصوره، ونبروه، بمحافظة الدقهلية، ومتابعة اعمال جمعيات: ميت ابوالحسين، دروة، ابو داوودالعنب، وشنقاس، حيث تم التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السماديه وتوفر أرصده كافيه من الأسمدة الازوتية بمخازن الجمعيات وإستعجال إستلام برامج الاسمده من خلال منظومة تداول الاسمده، فضلا عن مداومة المرور علي الأراضي الزراعية لمنع أي تعدي والعمل علي تنفيذ الإزالات الفوريه فوراً، والتأكيد على عدم صرف الأسمدة المدعمه للمتعديين علي الأراضي الزراعيه وتغليظ العقوبه واعتبارها مخله للشرف، فضلا عن التأكيد علي تطهير الترع والمصارف وتوفير الكراكات لسرعة العمل علي حل مشاكل الري والصرف لرفع كفائة الترع وضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع للتيسير علي المنتفعين، والتأكد من توفر أرصدة من مبيدات الآفات الزراعية وخاصه دودة الحشد الخريفي لخطورتها علي المحاصيل المنزرعة، ومتابعة تحصيل مستحقات الهيئه وتحصيل القيمه الإيجارية للأراضي الزراعيه ولاية الهيئة.