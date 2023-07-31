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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لفترة محدودة.. Infinix نزلت موبايلها الجديد بأقل من 3000 جنيه| اقتنص الفرصة

عرض لفترة محدودة..Infinix
عرض لفترة محدودة..Infinix نزلت موبايلها الجد

أطلقت شركة انفينيكس Infinix في شهر فبراير الماضي، هاتف Infinix Smart 7 في الهند، وكان الجهاز في البداية متاحًا في إصدار واحد فقط، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، والآن، أطلقت العلامة التجارية نسخة جديدة بسعة تخزين 128 جيجابايت من الجهاز.

وأدرج موقع  Flipkart، هاتف Infinix Smart 7 لنسخة 4 جيجابايت / 128 جيجابايت مع سعر ₹ 10،999 (أي ما يعادل 4070 جنيها مصريا)، ومع ذلك، يتم بيع الهاتف الذكي حاليًا بسعر ₹ 7،999 (أي ما يعادل 2960 جنيها مصريا)، وهو متاح بخيارات الألوان Night Black و Emerald Green و Azure Blue.

 

مواصفات Infinix Smart 7
 

يتميز هاتف Infinix Smart 7 بشاشة عالية الدقة بسعة 6.6 بوصة تتمتع بقمة سطوع تصل إلى 500 شمعة / متر مربع وفتحة نوتش، كما يتميز بماسح البصمات الموجود على الجزء الخلفي للحفاظ على الأمان.

يأتي Infinix Smart 7 مزودًا بمعالج Unisoc SC9863A لتوفير أداء قوي  بالإضافة إلى ذلك ، يتميز بميزة توسيع الذاكرة العشوائية الفريدة التي تزيد من ذاكرته الحقيقية بما يصل إلى 3 جيجابايت تقريبًا. يتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية بسعة 6000 مللي أمبير ساعة مذهلة تضمن الاستخدام الطويل الأمد. 

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على الجزء الخلفي ، ستجد كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل مع عدسة AI ، بينما يتسع الجزء الأمامي لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف المجهز بنظام Android 12 OS مع واجهة المستخدم XOS 12 مثبت مسبقًا ، جنبًا إلى جنب مع فتحة بطاقة SIM المزدوجة وفتحة بطاقة microSD ومنفذ USB-Type C ودعم dual 4G VoLTE و Bluetooth 4.2.

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