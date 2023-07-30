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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كرس حياته لخدمة العلم وطلابه.. الأزهر ينعى السعيد عبادة عضو كبار العلماء

الأزهر ينعى العالم
الأزهر ينعى العالم الدكتور السعيد عبادة

نعى الأزهر الشريف برئاسة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، العالم الجليل العلَّامة المحقق د. السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن 89 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف، أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين واللغة، ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي والتضلع من تراثه، وقد رحل هذا العالم المكين بعد أن قدم مكتبة علمية ثرية بالكتب والمؤلفات والتحقيقات العلمية الرصينة التي ستظل مقصدًا ومنهلًا لطلاب العلم.

والأزهر الشريف إذ ينعى العالم الجليل فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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