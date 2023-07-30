مصدر يوضح حقيقة اعتزال محمد عبد الشافي

كشف مصدر مقرب من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة موقف اللاعب من التراجع عن الاعتزال في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.



وأكد المصدر أن عدد من لاعبي الزمالك الكبار أمثال محمود عبد الرازق " شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد دونجا تحدثوا مع عبد الشافي لمطالبته بالتراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل .



وأوضح المصدر أن عبد الشافي يتعرض لضغوطات من اللاعبين الكبار بالنادي للتراجع عن الاعتزال والاستمرار مع الفرق في الموسم المقبل.



وشدد المصدر على أن محمد عبد الشافي سيتخذ القرار في ضوء إصابة الركبة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة خاصة وأن الإصابة تتجدد حال مشاركته في المباريات .



وأضاف أن اللاعب سيضع سلامته في المقام الأول كي يستطيع أن يواصل حياته بصورة طبيعية في الفترة المقبلة بسبب إصابة الركبة.