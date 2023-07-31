عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للتعاون الإسلامي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الدنمارك

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن.

 

وخلال هذا الاتصال أبلغ معالي الأمين العام الوزير الدنماركي استياء الدول الأعضاء في المنظمة من تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف وللرموز الإسلامية تحت ذريعة حرية التعبير. 

 

ودعا مجددا السلطات الدنماركية الى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

 

وأعلمه باجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدراسة هذه القضية خلال دورة استثنائية يعقدها اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.

 

ومن جانبه ذكر الوزير بأن حكومة بلاده دانت واستنكرت الإساءة للمصحف الشريف وأنها تدرس هذه القضية بكل اهتمام، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأمين العام للتعاون الإسلامي السلطات الدنماركية منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب والهندسة

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

منهارة من الفرحة.. الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة تكشف تفاصيل تفوقها

الإفتاء: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد

هل غير إكس X زر التغريد الشهير Tweet؟.. القصة الكاملة

بنزيما يقود اتحاد جدة لربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على الصفاقسي

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ