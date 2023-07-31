الأمين العام للتعاون الإسلامي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الدنمارك

تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن.

وخلال هذا الاتصال أبلغ معالي الأمين العام الوزير الدنماركي استياء الدول الأعضاء في المنظمة من تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف وللرموز الإسلامية تحت ذريعة حرية التعبير.

ودعا مجددا السلطات الدنماركية الى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأعلمه باجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدراسة هذه القضية خلال دورة استثنائية يعقدها اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.

ومن جانبه ذكر الوزير بأن حكومة بلاده دانت واستنكرت الإساءة للمصحف الشريف وأنها تدرس هذه القضية بكل اهتمام، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.