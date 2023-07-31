نائب محافظ البحيرة تهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإجراء اتصالاً هاتفياً قدمت خلاله التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والحاصلين علي مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.

حيث قامت نائب محافظ البحيرة بتقديم التهنئة للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجة.

كما قامت بتهنئة الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - رياضة بمجموع 401 درجة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بهما لباقي زملائهم، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

مشيرة أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق .