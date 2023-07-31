ياسمين ممدوح وافي: أحمد زكي أدفن مع والدي في نفس المقبرة

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنانة ياسمين ممدوح وافي، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وتحدثت عن علاقة والدها ممدوح وافى مع الفنان أحمد زكى، أنهما كانا زميلين فى المعهد، وأحمد زكى كان أكبر منه، وأن والدها درس بكالوريوس تجارة قبل المعهد وعين معيدا بالمعهد سنتين، واقاموا في شقة المغتربين.

وأكملت: أحمد زكى اصيب بالسرطان، وبعدها والدى، وتم اكتشافه بالصدفة، وكان احمد زكى بيجرى تحاليل للسرطان وكان خايف منها وعلشان يشجعه قال له انا هعملها معاك ودخل فعلا عملها معاه".

واسترسل: والدي تفاجئ بأن الدكتور بيكلمه بيقوله تعالى لى بكره، وقال له انت كمان عندك سرطان بنكرياس، وكانت صدمة ولكنه اخفى الخبر عن احمد زكى علشان نفسيته ما تدمرش، واحمد زكى طلب منه يشترى ليهم مقبرة".



وأضافت:" أحمد زكي لما سمع خبر وفاة ممدوح وافي انهار، هو كان تعبان قبلها في المستشفى، وكان ساعتها بيصور فيلم حليم، وكان والدي المفروض يبقى معاه في الفيلم".



وتابعت:"وقتها أحمد زكي اتصل بهاني اخويا وقال له هو مشي قاله له أيوة، فرد زكي أنا وأبوك زي ما عشنا سوا هنموت سوا، وبابا ممدوح اتدفن في مقبرة أحمد زكي أول واحد".