ابنه الفنان ممدوح وافي: والدي اكتشف إصابته بالسرطان مع أحمد زكي بالصدفة

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنانة ياسمين ممدوح وافي، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وتحدثت عن علاقة والدها ممدوح وافى مع الفنان أحمد زكى، أنهما كانا زميلين فى المعهد، وأحمد زكى كان أكبر منه، وأن والدها درس بكالوريوس تجارة قبل المعهد وعين معيدا بالمعهد سنتين، واقاموا في شقة المغتربين.

وأضافت :أحمد زكى كان يصر على أن يأخذ والدي معه فى كل الأعمال، متابعة: أحمد زكي كان شخصا عاطفيا.

وأكملت: أحمد زكى اصيب بالسرطان، وبعدها والدى، وتم اكتشافه بالصدفة، وكان احمد زكى بيجرى تحاليل للسرطان وكان خايف منها وعلشان يشجعه قال له انا هعملها معاك ودخل فعلا عملها معاه".

واسترسل: والدي تفاجئ بأن الدكتور بيكلمه بيقوله تعالى لى بكره، وقال له انت كمان عندك سرطان بنكرياس، وكانت صدمة ولكنه اخفى الخبر عن احمد زكى علشان نفسيته ما تدمرش، واحمد زكى طلب منه يشترى ليهم مقبرة".

