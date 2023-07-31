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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخامس علمي رياضة بالقليوبية: أسرتي سر نجاحي وتفوقي وسألتحق بالهندسة

الطالب زياد سعد
الطالب زياد سعد

أكد الطالب زياد محمد سعد حماد ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، والحاصل على المركز الخامس الشعبة العلمية رياضيات، أنه كان يجتهد للوصول لنتيجة كبيرة وأنه كان حلمه أن يكون من الأوائل.


وأشار زياد إلى أنه فور علمه بالنتيجة وفور اتصال وزير التربية والتعليم به سجد شكراً لله على تلك النجاح، مؤكدا أن والده ووالدته هم أصحاب الفضل في تلك النجاح الكبير الذى كان يحلم به.


وأضاف الحاصل على المركز الخامس الشعبة العلمية رياضيات، أنه يتمنى أن يدخل كلية الهندسة، موجها نصيحة للطلاب أن يحرصوا على التركيز ومدرس واحد فقط بكل مادة.


وكان قد حصل الطالب زياد محمد سعد حماد، من مدرسة الثانوية بنين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية على المركز الخامس ضمن أوائل الشعبة العلمية رياضيات التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي ضمت 10 أوائل في الشعبة العلمية رياضة.


من جانبه وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالب ابن مدينة العبور من مدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة ، متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.


وأضاف المحافظ أتقدم بخالص التهاني القلبية للطالب زياد محمد سعد ضمن أوائل الثانوية العامة وأسرته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة.

القليوبية الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشعبة العلمية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة العبور

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