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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة الخامس علمى رياضيات : زياد كان بيذاكر 7 ساعات يوميا وفخور بنجاحه

الطالب زياد مع أسرته
الطالب زياد مع أسرته

اعرب محمد سعد والد الطالب زياد ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية والحاصل على المركز الخامس بالشعبة العلمية رياضيات عن سعادته بنجاح نجله وتفوقه فى الثانوية العامة.
وقال محمد سعد إنه فخور بتفوق نجله متابعا: زياد كان دائما يقول له انا هطلع من الأوائل يا بابا والوزير هيكلمنى ، مؤكداً أنه كان دائم على المذاكرة لمدة تصل لـ 7 ساعات يوميا.
من جانبه اكد الطالب زياد محمد سعد حماد  أنه كان يجتهد للوصول لنتيجة كبيرة وأنه كان حلمه أن يكون من الأوائل.
وأشار زياد إلى أنه فور علمه بالنتيجة وفور اتصال وزير التربية والتعليم به سجد شكراً لله على تلك النجاح، مؤكدا أن والده ووالدته هم أصحاب الفضل في تلك النجاح الكبير الذى كان يحلم به.
واضاف الحاصل على المركز الخامس الشعبة العلمية رياضيات، انه يتمنى أن يدخل كلية الهندسة، موجها نصيحة للطلاب أن يحرصوا على التركيز ومدرس واحد فقط بكل مادة.
وكان قد حصل الطالب زياد محمد سعد حماد، من مدرسة الثانوية بنين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية على المركز الخامس ضمن أوائل الشعبة العلمية رياضيات التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي ضمت 10 أوائل في الشعبة العلمية رياضة.
من جانبه وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالب ابن مدينة العبور من مدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة ، متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.
أضاف المحافظ أتقدم بخالص التهاني القلبية للطالب زياد محمد سعد ضمن أوائل الثانوية العامة وأسرته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة.

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