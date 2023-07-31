خاص| نهال عنبر: وفاة نجل حسن يوسف شيء صادم ومأساوي

عبّرت الفنانة نهال عنبر، عن حزنها الشديد لوفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي غرقًا في احد شواطئ الساحل الشمالي.

وقالت نهال عنبر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ وفاة نجل شمس وحسن يوسف شئ مأساوي وحزين للغاية، فهو شاب في مقتبل العمر، والخبر مفجع، واتمنى ربنا يصبر قلوبهم على فراقه”.

وتابعت قائلة: “ مفيش شخص كبير على الغرق مهما كان سباح ماهر، واليومين دول البحر عالي عن الطبيعي”.

يذكر أن صرحت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لأحد البرامج التلفزيونية، أن جنازة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف تنطلق اليوم الإثنين من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر وأن الأسرة مستقرة حتى الآن على مسجد الحصري، ومن الممكن أن تتغير حسب رغبة الأسرة ، حيث إنّ إجراءات خروج الجثمان من المستشفى لم تنتهي حتى الآن.

جنازة ابن حسن يوسف :

وكتب محمد يوسف - شقيق الفنان حسن يوسف - منشورًَا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاة عبد الله نجل شقيقه حسن يوسف، غرقًا في أحد القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وكتب شقيق حسن يوسف في منشوره: «لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أمس عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفاة ابن حسن يوسف



توفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف ، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .