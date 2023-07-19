عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التعليم أساس كل شيء.. نهال عنبر : حملة احسبوها صح تغيير للأفضل

حملة احسبوها صح
حملة احسبوها صح

أشادت الفنانة نهال عنبر، بحملة “علشان ولادكم .. احسبوها صح” التي أطلقتها الدولة لمكافحة التسرب من التعليم.

قالت نهال عنبر، في تصريح لـ “صدى البلد”: هذه حملة مهمة جدًا، لأن التعليم أساس كل شيء، هو الذي ينشئ جيلا مثقفا وواعيا، وهذة خطوة حقيقية تجاه التغيير للأفضل".

وتابعت قائلة: "لابد أن تهتم الأسر بتعليم أبنائهم لخلق جيل مبدع، يستطيع أن يتعرف على العالم من حوله، وتحقيق إنجاز يُذكر.

6 أعمال تعرض حياة طفلك للخطر.. والتضامن تحذر: علشان ولادكم احسبوها صح

منها زيارات منزلية وندوات.. تعرف على أنشطة حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»


تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، تتبني وزارة التضامن الاجتماعي مناهضة عمل الأطفال، لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، وذلك داخل حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" التي اطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

أهداف حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" 
 

وتهدف حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، لتعريف الأسر بحقوق الأطفال، وبالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لعمل الأطفال، وما يؤدي إليه عمل الأطفال من زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة معًا.

كما تهدف الحملة لتوعية بالسن الأدني لتدريب وتشغيل الأطفال في القانون المصري، فينص القانوني على أن السن الأدني لتدريب الأطفال على الأعمال غير الخطرة هو 14 عامًا، والسن القانوني الأدني لعمل الأطفال وهو 15 عامًا، والشروط التي يجب على الأسرة وصاحب العمل الالتزام بها عند تشغيل الأطفال.

وترتكز أهداف الحملة علي توعية الأسر والرأى العام بالبدائل والفرص التى تتيحها الدولة للأسر، حتى لا ترسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني، ووفق الشروط التى حددها القانون لتدريب الأطفال وعملهم، ومن هذه الفرص منح تكافؤ الفرص التعليمية التى توفرها الوزارة، وبرامج التمكين الاقتصادي التى توفرها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة النساء بالاضافة لبرامج تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية وتنمية الطفولة المبكرة ومناهضة زواج الأطفال.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

نهال عنبر الفنانة نهال عنبر علشان ولادكم التعليم التسرب من التعليم وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة .. محمد رمضان يروح لـ فيلم "ع الزيرو"

في هذا الموعد.. لطيفة تطرح كليب "طب أهو"

غدًا .. أحمد سعد وروبي يطرحان ديو "يا ليالي"

بعد تجربة بيمبو.. ويجز يكشف مصيره في عالم التمثيل

جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة أول ملحنة سودانية

خاص| عمرو الخضري يكشف كواليس التعاون مع حمزة نمرة

طرح فيلم باربي في دوو السينما المصرية .. تفاصيل

22 يوليو .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

658 ألف فدان| أحمد موسى يتحدث عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسيوة

إمام عاشور يحضر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ويحتفل مع الأحمر بالدوري

لاعب جديد يرحل عن صفوف ليفربول

بقيمة 50 مليار دولار.. الإمارات توقع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع تركيا

الملك محمد السادس يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة المغرب

أحمد موسى : تجهيز لمشروعات عملاقة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ