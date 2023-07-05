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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منها زيارات منزلية وندوات.. تعرف على أنشطة حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»

حملة علشان ولادكم
حملة علشان ولادكم احسبوها صح

تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، تتبني وزارة التضامن الاجتماعي مناهضة عمل الأطفال، لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، وذلك داخل حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" التي اطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعد عمل الأطفال، هو أي عمل للطفل أو الطفلة يتعارض بطبيعته مع انتظامه في التعليم (الفني أو العام)، أو من شأنه أن يُعرض صحة الطفل الجسدية أو النفسية أو أخلاقه للخطر، بسبب طبيعة العمل أو ظروف القيام به.

 

أنشطة حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" 

 

وتتنوع أنشطة حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" بين زيارات منزلية للرائدات الاجتماعيات إلى الأسر في القرى والمراكز المستهدفة، وندوات ولقاءات جماهيرية للأسر بالجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة.

وذلك عن طريق التعاون مع الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وورش رسم وحكي للأطفال، ليعبروا عن يومياتهم وأحلامهم، داخل نطاق حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح".

كما تشمل أنشطة الحملة علي وجود فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات، توضح المشكلات الناجمة عن عمل الأطفال، ومخاطره على الطفل والأسرة والمجتمع.

ويتم بث تلك الأنشطة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر الصحف والمواقع الإخبارية للمؤسسات الصحفية.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

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