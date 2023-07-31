حوافز ممنوحة بالقانون لـ المشروعات الممولة لريادة الأعمال.. تعرف عليها

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عدة حوافز ممنوحة لـ المشروعات الممولة لريادة الأعمال، وذلك لتحسين مستوى الإستثمار وجذب المستثمرين .

نصت المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .

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وطبقا للقانون ، تكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة .