تكليف عاجل لقيادات المحافظات من وزير التنمية المحلية.. تفاصيل

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات، تنفيذ و متابعة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقاً لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم .

وشدد وزير التنمية المحلية، علي قيادات المحليات متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تنفيذ منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين.

وأوضح الوزير، أن المحافظات قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وسيتم الاستمرار في تلك الخطة والمتابعة الدورية لإجراءات التنفيذ .

ووجه هشام آمنة بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمبانى الحكومية والتابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء ، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقاً للتوقيتات المعلنة من المحافظين في هذا الشأن .

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .