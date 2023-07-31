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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار السلع تتحدى الحر| اشتر الدواجن بـ 55 جنيها.. انخفاض البيض.. والذهب يواصل سقوطه

صدى البلد

الطماطم تسجل  7.5 جنيه في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 60 جنيها للكيلو

كرتونة البيض الأبيض بـ 103 جنيها

جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,843 جنيها للشراء

 

 


يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين  31-7-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.


أسعار الخضراوات اليوم
 

وصل سعر الطماطم إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 9.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 17 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 10 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 9 جنيه، والألوان 25 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 11 جنيهات، و البامية 30 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 14 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 18 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

 

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 18 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 14 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 16 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 18 جنيها، و الخوخ البلدي العريشي 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهات، و المانجو الزبدية 20 جنيها، و المانجو الفونس 23 جنيهات.

 


أسعار الدواجن والبيض اليوم
 


وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 90 و 95 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 98 و 103 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 102 و 105 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 104 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 14 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 6 و 7 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 4.75 و 5.25 جنيهات.


سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,144 جنيه للبيع و 2,150 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,450 جنيها للبيع و 2,457 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,838 جنيها للبيع و 1,843 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,429 جنيها للبيع و 1,433 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,152 جنيه للبيع و 17,200 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الاونصة الذهب حوالي 76,204 جنيها للبيع، و 76,417 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,450,286 جنيها للبيع، و 2,457,143 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن الذهب عيار 18

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