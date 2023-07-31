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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة ستشوان الصينية لتوطيد العلاقات الثنائية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يستقبل وفد صيني

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه،  يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية ووفد من مقاطعة ستشوان الصينية على رأسهم ليو بينغ، نائب مدير كونغرس بستشوان، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية.

 

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وليو فاي، عمدة مقاطعة رويرغاي بستشوان، وجين تيانجيانغ  عمدة مقاطعة لي بستشوان، وتانغ يوانى عمدة مقاطعة ماو بستشوان، ولي ويرون عمدة مقاطعة جيوزايجو بستشوان، وزو جون مدير العام مكتب الشؤون الخارجية  أبا بستشوان.

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في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بوفد مقاطعة ستشوان في الإسكندرية، وقدم الشكر لهم على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة للمقاطعة، وأكد الشريف على أن مصر و الصين تربطهم علاقات طيبة وقوية منذ سنوات، كما أن البلدان لهما حضارة عريقة أمتدت جذورها لسنوات وأن هناك العديد والعديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وقد دعا المحافظ الوفد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية.

 

ومن جانبهم؛ أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية ورغبتهم في زيارة الكثير من المناطق الأثرية والتاريخية بها، حيث قاموا بزيارة قلعة قايتباى وأثارت إعجابهم كثيرا.

 

 وأشاروا إلى أن مقاطعة ستشوان بها العديد من عوامل الجذب السياحي وخاصة أن بها منطقة "ابا" والتي تقع غرب مقاطعة ستشوان وهي مدينة خضراء وتتميز بالطبيعة الساحرة.

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