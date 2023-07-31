أحمد حسن ينشر تشكيل الزمالك لمواجهة الشباب السعودي بكأس الملك سلمان

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تشكيل الزمالك لمواجهة الشباب السعودي عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب احمد حسن، "تشكيل الزمالك لمواجهة الشباب السعودي في كأس الملك سلمان للأندية:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

مباراة الشباب السعودي والزمالك.. عشاق الفارس الأبيض على موعد جديد مع فريقهم اليوم بالبطولة العربية، خاصة بعد الفوز الساحق الذي حققه الزمالك في مباراته الافتتاحية بالمجموعة.

حقق الزمالك أكبر نتيجة في بطولة كأس الملك سلمان حتى الآن، بفوزه الجمعة الماضية، على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف نظيفة، ليتصدر مجموعته، خاصة بعد تعادل النصر والشباب سلبيا.



مجموعة الزمالك بالبطولة العربية



تضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

ويتصدر الزمالك، المجموعة برصيد 3 نقاط يليه النصر والشباب السعودي بنقطة واحدة لكل فريق، فيما يتزيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة الثالثة دون نقاط.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة، التي تضم الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.