زوجة تستغيث بعد طردها من شقة زوجها.. ونهال طايل تبكي علي الهواء: قطعتي قلبي

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، حلقة جديدة من محافظة كفر الشيخ بقرية الحامول، عن فتاة تتمسك بزوجها وترفض الطلاق للحفاظ علي بنتها.

ونرصد خلال التقرير التالي ابرز التصريحات:

آسفة.. غادة الست الجدعة ترفض على الهواء الانفصال

وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" زوجي سافر للخارج من أجل تحسين ظروفه المادية وكان قد تركنا أنا وابنته بدون أي مصاريف عائلية".

وتابعت غادة،:" زوجي محمود أرسل 10 آلاف من الخارج لوالده كمصاريف بيت ووالده لما يعطينا سوى الفين جنيه وعندما اعترضت علي المبلغ فوجئت بحمايا بيقولي خلي أبوكي يصرف عليكي، معقبة:" حاولت حل الموضوع ودخلت ناس كبيرة لحل الأمر".

وأضافت:" حمايا تهرب من كل الوسطاء ولم يمنحني حقي وتنصل من كافة المسئوليات، موضحة:" لقيت زوجي بيقولي شوفي فلوس مع باباكي هو بيودي معاشه فين، مرددة:" أنا برفض الطلاق أنت أسفة يعني أنا قولت لجوزي أنا مش عاوزة البيت يتخرب".

عملي بلوكات من كل حتة.. زوجة تبكي على الهواء بسبب إهمال زوجها

وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" زوجي سافر للخارج من أجل تحسين ظروفه المادية وكان قد تركنا أنا وابنته بدون أي مصاريف عائلية".

وتابعت غادة،:" زوجي بعد السفر كلمني شهر وبعد كده عملي بلوكات من كل حاجة بناءا علي طلب أهله وعمه، معقبة:" عملت أكونتات فيك وكلمته عشان نحاول نصلح عشان بنتي ولكن هوا مصر علي الفرق وعملي بلوكات من كل حتة".

وأردفت:" بنتي تعبت وجالها كورونا وصورتها واتصلت بيه شاف صورها ولكن ولا أي رد فعل وعملي بلوك، روحت عملت أكونت فيك تاني وكلمته قالي انتي بتمثلي وبنتي كويسة، لافتة إلي أنها عملت بث مباشر علي الفيس بوك بعد ما فاض بيا.

زوجة تستغيث على الهواء: أهلي زوجي طردوني من الشقة وأخذوا حاجتي

وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" أن شوفت العجب مع جوزي وأهله طردوني من الشقة بعد سفر زوجي للخارج وكسرو الشقة وأخذوا عفشي".



وتابعت غادة،:" زوجي بعد السفر كلمني شهر وبعد كده عملي بلوكات من كل حاجة بناءا علي طلب أهله وعمه، معقبة:" عملت أكونتات فيك وكلمته عشان نحاول نصلح عشان بنتي ولكن هوا مصر علي الفرق وعملي بلوكات من كل حتة".

وأضافت:" أنا مش عاوزة بنتي تتربي مع حد غير أبوها وهو بيقولي انتي لازقة قاعدة ليه هطلقك، وأمه وخاله بيقولوا لازم محمود يطلقك".

اوعي تخافي.. نهال طايل تبكي على الهواء بعد سماع قصة زوجة مظلومة

وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" أن شوفت العجب مع جوزي وأهله طردوني من الشقة بعد سفر زوجي للخارج وكسرو الشقة وأخذوا عفشي".



وبعد سماع غادة، دخلت الإعلامية نهال طايل في نوبة بكاء، قائلة: "اوعي تخافي اللي زيك ميخافش والله ما هيلاقي زيك هتشوفي خير الدنيا كله سواء كملتي معاه أو سابك".



نهايل طايل عن مشكلة فتاة تعاني من ظلم زوجها: قطعت قلبي| فيديو

وقالت “غادة”، خلال حوارها بالبرنامج، إنها متزوجة منذ 3 سنوات، وزوجها يعمل كهربائي سيارات، وبدأ عمله في مدينة نصر، مضيفة: "أن شوفت العجب مع جوزي، وأهله طردوني من الشقة بعد سفره للخارج، وكسروا الشقة وأخذوا عفشي".

وبعد سماع غادة، دخلت الإعلامية نهال طايل في نوبة بكاء، قائلة: "إوعي تخافي، اللي زيك مايخافش، والله ما هيلاقي زيك".

وأضافت نهال طايل،: “البنت قطعت قلبي بحكايتها دي، وازاي هي باقية على جوزها رغم كل البهدلة اللي شافتها”، متابعة: "اللي زي غادة، خسارتها كبيرة، ومش سهل تتعوض، وربنا هيكرمها؛ لأنها أصيلة، ست باقية على بيتها".