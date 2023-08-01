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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدجاج المشوي بعصير التفاح

دجاج
دجاج

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الدجاج المشوي بعصير التفاح، بمذاق لا يقاوم. 

إليك طريقة عمل الدجاج المشوي بعصير التفاح:

المكونات:

صدور دجاج (2-3 قطع)
عصير تفاح (نصف كوب)
صويا صوص (ربع كوب)
عسل (ملعقتان كبيرتان)
زيت زيتون (ملعقتان كبيرتان)
ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

الطريقة:

اخلطي العصير، الصويا صوص، العسل، الزيت، الملح، والفلفل الأسود في وعاء صغير.
ضعي صدور الدجاج في وعاء آخر واسكبي الخليط السابق على الدجاج وامزجيهما جيداً.
غطّي الوعاء بالبلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين أو أطول من ذلك لتتبل الدجاج بالصلصة.
سخني الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.
ارفعي صدور الدجاج من الصلصة واحتفظي بها جانباً.
ضعي الصلصة في قدر واتركيها تغلي على نار متوسطة إلى ان تصبح سميكة ولزجة.
ضعي صدور الدجاج على الشواية أو المقلاة واشويها حتى تنضج من الداخل وتتحمر من الخارج، ويمكن تقريباً 5-6 دقائق لكل جانب.
ارفعي الدجاج من الشواية أو المقلاة وضعيه في طبق التقديم.
صبي الصلصة السميكة المعدة في القدر على الدجاج المشوي وقدميها ساخنة.
يمكن تقديم الدجاج المشوي بعصير التفاح مع الأرز أو الخضار المشوية كوجبة رئيسية لذيذة ومغذية.

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