التعليم العالي: حملة مكثفة لتوعية الطلاب بالتنسيق الإلكتورني وتلافي الأخطاء الشائعة

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، آخر استعدادات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" نهنئ كل طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة ".

وأضاف عادل عبد الغفار :" توجيهات من وزير التعليم العالي للاستعداد في مكاتب التنسيق لاستقبال الطلاب بمجرد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى ".

وتابع عادل عبد الغفار :" حملة إعلامية مكثفة منذ أسبوعين لتوعية الطلاب بكيفية استخدام التنسيق الإلكتروني وتلافي الأخطاء الشائعة ".

ولفت عادل عبد الغفار :" من حق الطالب أن يعدل الرغبات حتى أخر ساعة من الفترة المحددة للمرحلة التي يسجل فيها الطالب رغباته".